У Німеччині оголосили про завершення пандемії коронавірусу

Вакцинація стала вирішальною у боротьбі з пандемією

Керівник відділу вірусології берлінської клініки Charité Крістіан Дростен заявив про завершення пандемії COVID-19 у Німеччині.

Про це він заявив в інтерв’ю газеті Tagesspiegel.

"Цієї зими ми переживаємо першу ендемічну хвилю Sars-Cov-2, на мою думку, пандемія закінчилася", - зазначив вірусолог.

Також спеціаліст заявив, що цієї зими колективний імунітет жителів країни буде зміцнено настільки, що вірус більше не зможе повернутись наступного літа. Також він не бачить причин загострення пандемії навіть у випадку нової мутації вірусу.

Експерт заявив, що вакцинація, яку провели у Німеччині та інших країнах Європи, стала вирішальною у боротьбі з пандемією. Також він відзначив позитив від запроваджених коронавірусних обмежень.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у китайській провінції Чжецзян щодня реєструють 1 млн хворих COVID-19.

Загалом, від початку грудня, в Китаї коронавірусом заразилися майже 248 мільйонів людей, або 18% населення країни.

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