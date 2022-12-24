У Китаї за один день коронавірусом заразилися 37 мільйонів людей - Bloomberg

Різкий сплеск нових випадків може бути пов’язаний з тим, що влада Китаю послабила обмеження.

Від початку грудня в Китаї коронавірусом заразилися майже 248 мільйонів людей, або 18% населення країни.

Про це йшлося на закритому засіданні Національної комісії охорони здоровʼя, пише видання Bloomberg із посиланням на власні джерела.

За підрахунками комісії, лише за 20 грудня у країні заразилися приблизно 37 мільйонів людей.

Водночас незалежні аналітики днями заявили, що добова смертність, за їхніми даними, становить пʼять тисяч осіб. Офіційно влада Китаю підтвердила лише три тисячі нових випадків від початку грудня.

Нагадаємо, попри обмеження, що діяли до 23 листопада, в Китаї було зареєстровано 31 444 нових випадків зараження коронавірусом. Це більше, ніж під час попереднього піку у квітні поточного року. Тоді китайській владі довелося повністю закрити на карантин Шанхай, і два місяці 25-мільйонне місто фактично перебувало у повній ізоляції.

7 листопада влада послабила коронавірусні обмеження після масових протестів. Зокрема, скасовано масове тестування на COVID-19, а людям з легкими симптомами дозволили проходити карантин у себе вдома або спеціальних установах на свій розсуд.

Масові протести спалахнули проти жорстких обмежень, пов'язаних із COVID-19. Демонстрації почалися після того, як під час пожежі, яка спалахнула в багатоповерхівці, загинули 10 людей — вони фактично не могли вільно пересуватися через коронавірусні заходи.

Бунт проти коронавірусних обмежень – протести в Китаї набувають історичних масштабів

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