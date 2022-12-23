В Україні подовжили карантин через COVID-19

Кабінет міністрів України подовжив карантинні обмеження через коронавірус. Вони діятимуть до 30 квітня 2023 року.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Внесено зміни до розпорядження КМУ від 25.03.2020 р. N 338 "Про переведення єдиної державної системи цивільного захисту в режим надзвичайної ситуації" і постанови КМУ від 09.12.2020 р. N 1236 "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2". Продовжено для єдиної державної системи цивільного захисту на всій території України режим надзвичайної ситуації до 30.04.2023 р. Також продовжено на всій території України карантин до 30.04.2023 р.", - йдеться у повідомленні.

Коронавірус в Україні

В Україні випадок захворювання коронавірусом вперше діагностували 3 березня 2020 року в Чернівцях. 13 березня була зафіксована перша смерть через захворювання COVID-19.

Головний санітарний лікар України Ігор Кузін 22 грудня в етері телемарафону повідомив, що в Україні зменшується кількість хворих на коронавірус. За останній тиждень в Україні зареєстрували 4200 випадків COVID-19 0 це менше, ніж тижнем раніше, триває вакцинація.

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