У китайській провінції Чжецзян щодня реєструють 1 млн хворих COVID-19, очікується, що кількість подвоїться

Попри такі показники, Китай не повідомляв про випадки смертей від 23 грудня.

У великій промисловій провінції Чжецзян, що поблизу Шанхая, щодня реєструють приблизно мільйон нових випадків зараження COVID-19 і очікується, що найближчими днями ця кількість подвоїться.

Про це пише Reuters.

Проте попри рекордний сплеск випадків захворювань коронавірусом по всій країні, Китай не повідомив про жоден смертельний випадок від COVID протягом останніх п’яти днів, повідомив Китайський центр контролю та профілактики захворювань.

"За оцінками, пік хвороби у Чжецзяні настане раніше, період високого рівня захворюваності настане приблизно в день Місячного Нового року, під час чого щоденна кількість захворювань сягне 2 мільйонів", - йдеться у заяві місцевої влади.

Зазначається, що загальнонаціональні дані по захворюваності в Китаї стали неповними, оскільки Національна комісія охорони здоров'я перестала повідомляти про випадки безсимптомного протікання хвороби. Нараз уряд повідомляє виключно про смерті, викликані пневмонією та легеневою недостатністю.

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Провінція Чжецзян, населення якої становить 65,4 млн осіб, заявила, що, що серед 13 583 випадків, коли хворі потрапляли до лікарні, в одного пацієнта були тяжкі симптоми викликані COVID, а ще 242 випадки тяжкого та критичного стану були викликані супутніми хворобами.

Всесвітня організація охорони здоров’я не отримувала від Китаю даних щодо нових госпіталізацій через COVID-19 після того, як Пекін пом’якшив свої обмеження. Організація каже, що прогалина в даних може виникнути через те, що влада намагається підрахувати випадки в найбільш густонаселеній країні світу.

"Влада зараз майже не докладає зусиль, щоб уповільнити поширення інфекцій, і, оскільки внутрішня міграція почнеться напередодні Нового року за місячним календарем, усі частини країни, які наразі не охоплені великою хвилею COVID, скоро будуть", - йдеться у дослідницькій записці Capital Economics.

За даними державних ЗМІ, система охорони здоров’я країни переживає величезну напругу: персонал змушений працювати під час хвороби, і навіть медичних працівників, які вийшли на пенсію, у сільських громадах знову наймають, щоб допомагати у боротьбі з поширенням коронавірусу..

За останній тиждень кількість відвідувачів у клініках провінції Чжецзян досягла 408 400 відвідувачів на день, що в 14 разів перевищує нормальний рівень, повідомив на пресконференції представник Чжецзяна.

Коронавірусні обмеження в Китаї

У Китаї вирішили посилити карантинні заходи через зростання випадків COVID-19. Про спалахи захворюваності повідомляє влада 31 провінції. У місті Гуанчжоу набрав чинності частковий локдаун, під нього потрапляють приблизно шість мільйонів людей.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що в Америці розраховують, що Китаю вдасться впоратися з нинішньою масштабною хвилею коронавірусу. Зростання захворюваності на коронавірус в Китаї відбивається на глобальній економіці. Також США непокоїть можливість виникнення нових штамів вірусу.

Загалом, від початку грудня, в Китаї коронавірусом заразилися майже 248 мільйонів людей, або 18% населення країни.

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