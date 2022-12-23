США хочуть, щоб Китай узяв під контроль спалах COVID-19

В Америці розраховують, що Китаю вдасться впоратися з нинішньою масштабною хвилею коронавірусу.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, пише Bloomberg.

"Ми хочемо, щоб Китай узяв під контроль спалах захворювання", — сказав він.

Білий дім готовий передати КНР партію вакцин, але такого запиту з боку влади Китаю поки що не надходило.

Зростання захворюваності на коронавірус в Китаї відбивається на глобальній економіці. Також США непокоїть можливість виникнення нових штамів вірусу.

Нагадаємо, що з 2020 року влада Китаю дотримувалась політики "нульової терпимості" до COVID-19: це означало, що з метою обмеження поширення вірусу вживалися такі заходи, як локдауни та обов'язковий карантин для тих, хто вступав у контакт з інфікованими людьми.

За весь час пандемії в КНР діагностували приблизно 389,3 тис. випадків коронавірусу та 5,2 тис. летальних наслідків від наслідків зараження.

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Коронавірус в Китаї

Нагадаємо, що раніше в Китаї посилилися коронавірусні обмеження : у 31 провінції спалаху COVID-19. Влада пояснює необхідність суворих заходів тим, що потрібно захистити своє населення, значну частину якого складають люди похилого віку.

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