США хочуть, щоб Китай узяв під контроль спалах COVID-19

В Америці розраховують, що Китаю вдасться впоратися з нинішньою масштабною хвилею коронавірусу.
Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, пише Bloomberg.
"Ми хочемо, щоб Китай узяв під контроль спалах захворювання", — сказав він.
Білий дім готовий передати КНР партію вакцин, але такого запиту з боку влади Китаю поки що не надходило.
Зростання захворюваності на коронавірус в Китаї відбивається на глобальній економіці. Також США непокоїть можливість виникнення нових штамів вірусу.
Нагадаємо, що з 2020 року влада Китаю дотримувалась політики "нульової терпимості" до COVID-19: це означало, що з метою обмеження поширення вірусу вживалися такі заходи, як локдауни та обов'язковий карантин для тих, хто вступав у контакт з інфікованими людьми.
За весь час пандемії в КНР діагностували приблизно 389,3 тис. випадків коронавірусу та 5,2 тис. летальних наслідків від наслідків зараження.
Коронавірус в Китаї
Нагадаємо, що раніше в Китаї посилилися коронавірусні обмеження : у 31 провінції спалаху COVID-19. Влада пояснює необхідність суворих заходів тим, що потрібно захистити своє населення, значну частину якого складають люди похилого віку.
Читайте також:
- Чи можна вакцинуватися проти COVID-19 під час грудного вигодовування: прості поради
- Якщо дві дози вакцини COVID-19 були отримані рік тому, потрібно робити бустер: прості поради
- Вакцина Pfizer може спричинити несподіваний побічний ефект у жінок.