В Германии объявили о завершении пандемии коронавируса

Вакцинация стала решающей в борьбе с пандемией

Руководитель отдела вирусологии берлинской клиники Charité Кристиан Дростен заявил о завершении пандемии COVID-19 в Германии.

Об этом он заявил в интервью газете Tagesspiegel.

"Этой зимой мы переживаем первую эндемическую волну Sars-Cov-2, по моему мнению, пандемия закончилась", — отметил вирусолог.

Также специалист заявил, что этой зимой коллективный иммунитет жителей страны будет укреплен настолько, что вирус больше не сможет вернуться следующим летом. Также он не видит причин обострения пандемии даже при новой мутации вируса.

Эксперт заявил, что вакцинация, проведенная в Германии и других странах Европы, стала решающей в борьбе с пандемией. Также он отметил позитив от введенных коронавирусных ограничений.

Напомним, ранее сообщалось, что в китайской провинции Чжэцзян ежедневно регистрируют 1 млн больных COVID-19.

Всего в начале декабря в Китае коронавирусом заразились почти 248 миллионов человек, или 18% населения страны.

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