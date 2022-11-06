Якщо дві дози вакцини від COVID-19 були отримані рік тому, чи потрібно робити бустер: прості поради

Якщо ви отримали дві дози щеплення від коронавірусу понад рік тому, не слід розпочинати курс вакцинації заново.
Потрібно просто зробити бустерне щеплення від коронавірусу та подовжити захист від важкого перебігу хвороби.
Про це пише Міністерство охорони здоров'я.
Важливо:
- Дорослі люди мають отримати первинний курс щеплень проти COVID-19 однією дозою вакцини Janssen або двома дозами будь-якої іншої протиковідної вакцини, дозволеної в Україні.
- Через 5 місяців після первинного курсу всім людям старшим за 18 років слід зробити перше бустерне щеплення.
- Через 4 місяці після першого бустерного щеплення літнім людям та людям з хронічними хворобами необхідно зробити друге бустерне щеплення. Інші дорослі також можуть отримати другий бустер.
- Якщо ви пропустили термін введення бустерної дози, не біда – просто зробіть її якнайшвидше.
Нагадаємо, у Києві за минулий тиждень виявили 725 випадків коронавірусу, наймолодшій інфікованій - 3 місяці, найстаршому хворому - 92 роки.
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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.