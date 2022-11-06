Якщо дві дози вакцини від COVID-19 були отримані рік тому, чи потрібно робити бустер: прості поради

Потрібно просто зробити бустерне щеплення від коронавірусу та подовжити захист від важкого перебігу хвороби.

Про це пише Міністерство охорони здоров'я.

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Нагадаємо, у Києві за минулий тиждень виявили 725 випадків коронавірусу, наймолодшій інфікованій - 3 місяці, найстаршому хворому - 92 роки.

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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.