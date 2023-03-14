У ВООЗ спрогнозували, коли закінчиться COVID-пандемія

Офіційно зареєстрували майже 7 мільйонів смертей.
У Всесвітній організації охорони здоров'я вважають, що зможуть оголосити про закінчення пандемії коронавірусу COVID-19 вже до кінця 2023-го.
Про це заявив генеральний директор організації Тедрос Адханом Гебреїсус.
Гебреїсус наголосив, що 12 березня 2020-го організація вперше заявила, що глобальний спалах COVID-19 можна схарактеризувати як пандемію.
"Це був знаменний момент, який привернув увагу світових ЗМІ. Однак, з точки зору ВООЗ, набагато важливіший момент настав за шість тижнів до цього, 30 січня 2020 року, коли я оголосив надзвичайний стан у сфері охорони здоров’я міжнародного значення", - зауважив гендиректор.
За словами Гебреїсуса, на той момент було зареєстровано менше ста випадків COVID-19 за межами Китаю, а також не було повідомлень про смерть за межами країни. Вт Китаю. Втім, вже через три роки зареєстрували майже 7 мільйонів смертей. Хоча справжня кількість більша.
Гендиректор ВООЗ наголосив, що нині світ перебуває у значно кращому становищі, ніж будь-коли під час пандемії. Поліпшення суттєве, запевнив він.
"Я впевнений, що в якийсь момент цього року ми зможемо сказати, що COVID-19 завершився як надзвичайна ситуація в галузі охорони здоров'я, що має міжнародне значення, і як пандемія", - сказав Гебреїсус.
Нагадаємо, ВООЗ зупинила другу фазу розслідування про походження коронавірусу. Причина такого рішення - проблеми зі збиранням даних у Китаї. Для збирання необхідних даних про походження COVID-19 минуло вже багато часу. Але водночас науковці мають достатньо інформації, аби запобігти можливим спалахам вірусу в майбутньому.
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