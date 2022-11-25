У Китаї посилили коронавірусні обмеження: у 31 провінції спалахи COVID-19

У Китаї вирішили посили карантинні заходи через зростання випадків COVID-19. Про спалахи захворюваності повідомляє влада 31 провінції.

Про це повідмляє ВВС.

Кількість заражень у Китаї побила всі рекорди у середу, 23 листопада, 31 444 нових випадків зараження. Саме тому у великих містах відновлюються часткові локдауни та проводять масове тестування. Серед них і столичний Пекін, де живе понад 22 млн осіб, а також Гуанчжоу - з 18,5 млн жителів.

Зокрема, у великому районі Пекіна Чаоян закрилася більшість компаній, робота яких не є життєво необхідною. У столиці тимчасово не будуть функціонувати заклади індустрії послуг та розваг. Місцева влада також наполегливо рекомендувала за можливості працювати з дому.

У місті Гуанчжоу від п'ятниці набирає чинності частковий локдаун, під потрапляють приблизно шість мільйонів людей.

Влада КНД пояснює необхідність суворих коронавірусних заходів тим, що потрібно захистити своє населення, значну частину якого складають люди похилого віку. До слова, рівень вакцинації в Китаї значно нижчий, ніж в інших розвинених країнах. Лише половина людей віком від 80 років отримали хоча б першу дозу вакцини.

Нагадаємо, у Західній Європі спостерігається зростання кількості нових заражень "ковідом". У Польщі зафіксували новий різновид COVID-штаму "Омікрон" під назвою "Цербер".