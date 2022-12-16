Коронавірус може передаватися навіть після смерті людини - NYT

Сліди COVID-19 зберігаються у трупах упродовж 17 днів після смерті.

Коронавірусна інфекція може зберігатися в тілах померлих, при цьому здатність вірусу до зараження також зберігається.

Про це повідомляє The New York Times з посиланням на дослідження університету Тіба в Японії та медичного центру Гамбург-Еппендорф у Німеччині.

Спеціалісти з'ясували, що сліди COVID-19 зберігаються у трупах протягом 17 днів після смерті. Японські вчені з посиланням на експерименти з тваринами заявили, що навіть мертві тіла зберігають значну кількість інфекційного вірусу.

"Як у фільмі жахів про зомбі, коронавірус може зберігатися в тілах інфікованих пацієнтів навіть після смерті", - пише видання.

Водночас японські вчені наголосили, що ризик поширення коронавірусу від живого пацієнта набагато вищий, ніж потенційна передача від трупів.

Нагадаємо, у Польщі зафіксували новий різновид COVID-штаму "Омікрон" під назвою "Цербер".

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