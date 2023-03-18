Учені висунули нову версію появи COVID-19

Знайшовся ще один доказ того, що найстрашніша пандемія століття могла бути спровокована вірусом від зараженого ссавця.

Пандемія коронавірусу могла розпочатися через продаж на ринку китайського міста Ухань заражених COVID-19 єнотовидних собак. Такого висновку дійшли дослідники, проаналізувавши генетичні дані, зібрані на ринку живих продуктів.

Про це пише видання The Guardian.

Аналіз послідовностей генів показав, що деякі з COVID-позитивних зразків були багаті на ДНК єнотовидних собак. Крім того, сліди ДНК, що належать іншим ссавцям, зокрема циветам, також були присутні у COVID-позитивних зразках.

Учені зазначають, що таке відкриття не доводить, що єнотовидні собаки або інші тварини, заражені вірусом, викликали пандемію. Однак вони вважають, що ця теорія стає більш вірогідною.

"Дані ще більше вказують на ринкове походження", — сказав професор Крістіан Андерсен.

Вірусолог Джонатан Стой заявив, що виявлення єнотовидних собак, інфікованих коронавірусом, посилює ймовірність того, що сільськогосподарські тварини були важливою ланкою в серії подій, які призвели до пандемії.

Нагадаємо, у Всесвітній організації охорони здоров'я вважають, що зможуть оголосити про закінчення пандемії коронавірусу COVID-19 вже до кінця 2023-го.

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