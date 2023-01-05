Вчені виявили, що COVID-19 повністю захоплює тіло людини

Найвище вірусне навантаження було виявлено у пацієнтів на ранніх стадіях інфекції.

Вчені з’ясували, що вірус викликає стійкі інфекції у багатьох частинах тіла, навіть за кілька місяців після захворювання. Вчені підтримують аргумент на користь подальших досліджень противірусних препаратів як можлива терапія.

Про це пише Nature.

Незважаючи на те, що від появи коронавірусу минуло три роки, дослідники все ще працюють над розумінням того, як він взаємодіє з людським організмом. Однією з невирішених завдань є розуміння того, наскільки широко SARS-CoV-2 вражає системи органів, крім дихальної.

Різні дослідження приходять до різних висновків щодо зв'язку неврологічних ефектів COVID-19 із безпосереднім зараженням тканин головного мозку. Нещодавно команда Стенфордської школи медицини проаналізували посмертні зразки мозкової тканини кількох пацієнтів із COVID та не знайшли там слідів вірусної РНК.

Але вчені виявили важливі запальні біомаркери, що дає розуміння зв'язку неврологічних симптомів із постійною активністю імунної системи. Ця гіпотеза і була підтверджена наступними дослідженнями, під час яких було виявлено ознаки нейрозапалення у пацієнтів із ковідом.

Підсумкові результати показали, що РНК SARS-CoV-2 може бути виявлена у 84 різних частинах тіла. Найбільше вірусного навантаження піддається дихальна система, проте вірус був виявлений і в головному мозку, кишечнику, серці, нирках, надниркових залозах, очах і лімфатичних вузлах.

Раніше у Всесвітній організації охорони здоров'я повідомили, що штам коронавірусу Omicron XBB.1.5 протягом кількох тижнів став домінуючим у Сполучених Штатах Америки.

Новий спалах Covid-19: міністерство охорони здоров’я закликає українців вакцинуватися

Читайте також: