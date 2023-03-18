Ученые выдвинули новую версию появления COVID-19

Нашелся еще одно доказательство того, что самая страшная пандемия века могла быть спровоцирована вирусом от зараженного млекопитающего.

Пандемия коронавируса могла начаться из-за продажи на рынке китайского города Ухань зараженных COVID-19 енотовидных собак. К такому выводу пришли исследователи, проанализировав генетические данные, собранные на рынке живых продуктов.

Об этом пишет издание The Guardian.

Анализ последовательностей генов показал, что некоторые из COVID-положительных образцов были богаты ДНК енотовидных собак. Кроме того, следы ДНК, принадлежащие другим млекопитающим, в частности циветам, также присутствовали в COVID-положительных образцах.

Ученые отмечают, что такое открытие не доказывает, что енотовидные собаки или другие животные, зараженные вирусом, вызвали пандемию. Однако они считают, что эта теория становится более вероятной.

"Данные еще больше указывают на рыночное происхождение", — сказал профессор Кристиан Андерсен.

Вирусолог Джонатан Стой заявил, что обнаружение енотовидных собак, инфицированных коронавирусом, усиливает вероятность того, что сельскохозяйственные животные были важным звеном в серии событий, приведших к пандемии.

Напомним, во Всемирной организации здравоохранения считают, что смогут объявить об окончании пандемии коронавируса COVID-19 уже к концу 2023 года.

Грипп и коронавирус во время войны не исчезли - Игорь Кузин

Читайте также: