COVID-19 може позбавити людей здатності впізнавати знайомі обличчя

Незалежно від конкретного механізму виникнення симптомів це ще один приклад того, як COVID-19 може викликати неврологічні проблеми.

Під час нового дослідження було опитано більше 50 пацієнтів, які тривалий час борються з COVID, і більшість із них після перенесених інфекцій стали важче розпізнавати знайомі обличчя.

Про це пише Science Alert.

"Обличчя — це як вода в моїй голові", — сказала Енні дослідникам, які вивчали її випадок. З її слів, спроба згадати обличчя зараз схожа на прохання відтворити китайський ієрогліф після одного перегляду, коли ви незнайомі з мовою.

Раніше 28-річній художниці потрібно було дивитися на об'єкт зйомки раз на 15-30 хвилин під час роботи над портретом. Тепер Енні доводиться постійно звертатися до нього.

Нейропсихологи Дартмутського коледжу Марі-Луїза Кізелер і Бред Дюшейн провели з Енні низку тестів і підтвердили, що її проблеми з розпізнаванням пов'язані з конкретними дефектами пам'яті на обличчя, а не з ширшими проблемами.

Однак Енні також мала проблеми з навігацією в знайомій ситуації, зазнавала труднощів із орієнтацією та була змушена покладатися на карти Google, щоб перемістити свій автомобіль. Проблеми з навігацією характерні й інших людей із прозопагнозією.

"Поєднання прозопагнозії та навігаційного дефіциту, яке було в Енні, привернуло нашу увагу, тому що ці два дефіцити часто йдуть рука об руку після того, як хтось або отримав пошкодження мозку, або має відхилення в розвитку, — пояснив вчений Дюшейн. — Цей спільний прояв, мабуть, пов'язаний із тим, що ці дві здібності залежать від сусідніх областей мозку в скроневій частці".

Раніше у Всесвітній організації охорони здоров'я повідомили, що штам коронавірусу Omicron XBB.1.5 протягом кількох тижнів став домінувальним у Сполучених Штатах Америки.

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