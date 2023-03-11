Вчені виявили щурів, заражених COVID-19: дослідження

Згідно з дослідженням, опублікованим цього тижня, у Нью-Йорку (США) живе стільки ж щурів, скільки людей і деякі з них є носіями варіантів вірусу, який викликає COVID-19.

Про це пише USA Today.

Проте наразі не до кінця зрозуміло, як щури заразилися SARS-CoV-2 і чи становлять вони особливу небезпеку для здоров’я людини.

За словами вчених, теоретично той факт, що щури можуть підхопити вірус від людей, означає, що вони можуть передати його назад людині.

Відомо, що інші тварини заразилися коронавірусом від людей, зокрема олені, видри, тхори, хом’яки, горили, коти, собаки, леви та тигри. Мільйони норок, вирощених на фермах, було вбито на початку пандемії, щоб запобігти зараженню людей.

Немає жодних доказів того, що ці тварини викликали спалах пандемії серед людей, але ймовірність передавання існує, особливо серед тварин, які тісно контактують з людьми.

Після того, як у Гонконгу та Бельгії запідозрили, що щури є носіями вірусу SARS-CoV-2, федеральні дослідники об’єдналися з кількома науковцями, щоб вивчити норвезьких щурів, які складають більшість популяцій диких щурів у Нью-Йорку.

У період від 13 вересня по 16 листопада 2021 року, коли дельта-варіант циркулював серед жителів Нью-Йорка, дослідники зібрали 79 щурів із трьох місць у Брукліні (округ у місті Нью-Йорк - ред.).

Згідно з дослідженням, 15 щурів показали ознаки зараження COVID-19. За словами Сю-Фен Вана, експерта з патогенів з Університету Міссурі, який брав участь у дослідженні, двоє з них були інфіковані під час дослідження, хоча вони не виявляли жодних явних симптомів.

Потім дослідники взяли щурів Sprague Dawley і заразили їх у лабораторії різними варіантами SARS-CoV-2, показавши, що вони можуть бути інфіковані варіантами альфа, дельта та омікрон.

Поки незрозуміло, чи вірус продовжує циркулювати серед щурів Нью-Йорка, чи зараз він передається серед щурів, а не від людини до тварини.

Це не перший випадок, коли гризуни в Нью-Йорку виявилися збудниками хвороб. Так, 2015 року було показано, що міські щури переносять бліх, які теоретично можуть заразитися чумою та перенести її. А 2018 року було виявлено, що миші, які живуть у підвалах багатоквартирних будинків у Нью-Йорку, переносять хвороботворні бактерії, стійких до антибіотиків жуків і раніше невідомих вірусів.

Як щури заразилися SARS-CoV-2?

Щури, які живуть у каналізації, могли заражатися вірусом повітряно-крапельним шляхом, наприклад, або непряме передавання через забруднені людські харчові відходи.

Уряд США проводить дослідницькі проекти, щоб краще зрозуміти, як вірус SARS-CoV-2 поводиться у тварин, як він переміщується між тваринами та людьми.

Нагадаємо, у США проголосували за розсекречення інформації про походження Covid-19.

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