Застуда або температура не є протипоказаннями до вакцинації від коронавірусу - МОЗ

У МОЗ нагадали про необхідність захистити себе та рідних від COVID-19 перед початком епідемічного сезону
Усі люди старші 18 років мають отримати базовий курс імунізації двома дозами вакцини проти COVID-19 (зараз в Україні доступні CoronaVac/Sinovac Biotech та Comirnaty/Pfizer-BioNTech) або ж однією дозою вакцини Janssen (Jcovden).
Про це пише МОЗ.
Бустерне щеплення можуть зробити усі люди старші 18 років, які отримали базовий курс вакцинації понад 6 місяців тому.
Другу бустерну дозу вакцини проти COVID-19 через щонайменше 4 місяці після першої наразі можуть зробити усі люди віком від 60 років, а також люди у віці 18-59 років із хронічними хворобами.
Діти від 12 років можуть щепитися проти COVID-19 двома дозами вакцини Comirnaty від Pfizer-BioNTech.
Незначні інфекції, наприклад, застуда або субфебрильна температура, не є протипоказаннями до вакцинації. До прикладу, в США дітей щеплюють навіть у випадку підвищеної температури та ознаках ГРВІ.
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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.