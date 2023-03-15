В Україні найближчими тижнями може зрости кількість хворих на Covid – які причини

Найближчими тижнями в Україні можливе чергове збільшення захворюваності на Covid-19, зокрема через властивість штаму "Кракен" швидко поширюватися і низьке охоплення щепленнями проти коронавірусу.

Про це сказав голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики, консультант з вакцинації проти Covid-19 у спільних зі Світовим банком проєктах МОЗ України Федір Лапій, передає "Укрінформ".

"Ми попереджали про те, що є сезонність, і вона чітко відстежується. Ми говорили і два роки тому про підйом захворюваності восени і наприкінці зими – на початку весни. 2022 року пік припав на жовтень і кінець зими. І зараз ми бачимо зростання. Є всі підстави вважати, що восени 2023 року не обійдеться без підйому захворюваності. А зважаючи на поширення "Кракена", на те, що багато людей з груп ризику не вакциновані або взагалі, або хоча б першим бустером, то будемо і надалі збирати врожай і у вигляді госпіталізацій, і у вигляді смертей", - сказав Лапій.

Лапій зазначив, що близько чотирьох тисяч людей щотижня госпіталізують через Covid-19, і це важкі випадки.

"Що таке чотири тисячі на тиждень госпіталізованих в умовах війни, коли переобтяжена система охорони здоров'я. Одна велика обласна лікарня – це 400-450 ліжок. Це приблизно 10 обласних лікарень у тиждень повністю завантажені пацієнтами. Вакцинація може це попередити", - наголосив Лапій.

Він наголосив, що в Україні є вакцини в достатній кількості для щеплення охочих.

"Якщо люди не прийдуть на вакцинацію, очікуватимемо найближчі тижні зростання захворюваності, оскільки є чітка сезонність, ближче до літа буде зниження кількості випадків, але восени ми повинні готуватися до наступного сезону. Яку ціну ми заплатимо за цей сезон – питання риторичне, але як розвиватиметься ковід надалі, наскільки буде мутувати, жоден вірусолог не може спрогнозувати", - резюмував експерт.

Нагадаємо, у ВООЗ спрогнозували, коли закінчиться COVID-пандемія.

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