Вагітні можуть вакцинуватися від COVID-19: у МОЗ назвали вакцини

COVID-19 може стати особливо небезпечним для жінок, які готуються стати мамами.
Про це пише Міністерство охорони здоров'я.
Хвороба може стати причиною передчасних пологів і ускладнень, а немовля може потрапити до реанімації.
Від важкого перебігу COVID-19 захищають вакцини. Вакцини є безпечними для вагітних, та їх можна вводити протягом будь-якого триместру. Не потрібно відкладати вакцинацію до пологів.
Якщо ви вагітні та були щеплені раніше, вам слід зробити бустерну дозу.
Останні дослідження показали, що вакцинація майбутніх мам також дає захист новонародженим до 6 міс
Для щеплення вагітних та жінок, які годують грудьми віддають перевагу мРНК-вакцинам — Comirnaty/Pfizer-BioNTech та Moderna. Але якщо їх немає, можна використовувати вакцину Janssen.
Вакцинуйтесь та збережіть своє життя та життя своєї дитини!
Нагадаємо, 28 вересня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що в Україні зростає кількість випадків захворювання на COVID-19, але госпіталізація перебуває на контрольованому рівні.
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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.