Вчені виявили новий симптом "Омікрону"

Медики закликали не ігнорувати симптом.
Американські вчені виявили новий симптом варіанта "Омікрон" — біль у вухах. Часто це може бути єдиною ознакою захворювання.
Про це повідомляє британський таблоїд The Sun.
Зі слів експерта з інфекційних захворювань Каліфорнійського університету в Сан-Франциско (UCSF) доктора Пітера Чін-Хонга, біль у вухах обумовлений тим, що вірус в основному вражає дихальні шляхи, які розташовані близько до рота, носа та вух і часто потрапляє в ці місця.
Зараження "Омікроном" дійсно може викликати болючі симптоми у внутрішньому вусі, які люди не завжди сприймають як ознаку ковіду.
Лікарка Костянтина Станкович порекомендувала тим, хто помітив у себе втрату слуху, запаморочення чи дзвін у вухах не ігнорувати ці симптоми, а пройти тестування на COVID-19.
"У деяких наших пацієнтів ми бачили, що втрата слуху є єдиною ознакою зараження COVID-19", — зазначила лікарка Станкович.
Раніше медики назвали нежить, кашель, біль у горлі та втому найпоширенішими симптомами захворювання “Омікроном”.
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