Лікарка-імунологиня дала поради, як захиститись від COVID-19 та посилити імунітет

Лікарка-імунологиня дала поради, як захиститись від COVID-19 та посилити імунітет

Щоб посилити імунітет, потрібно вживати: вітамін D та С, препарати цинку.

Щоб уникнути зараження коронавірусом, потрібно отримати повний курс вакцинації та бустерну дозу.

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Про це розповіла лікарка-імунологиня КНП "Прикарпатський клінічний онкоцентр", кандидатка медичних наук, доцентка Івано-Франківського національного медичного університету Галина Курилів, повідомляє спільнота "Коронавірус інфо".

Медикиня наголосила, щоб захиститися від COVID-19, потрібно отримати повний курс щеплення і бустерну дозу. У разі ослабленого через важкі хвороби імунітету — додаткову дозу. Також необхідно користутуватись захисними масками або респіраторами, мити руки милом, користуватись антисептиками та уникати масових скупчень людей.

Щоб посилити імунітет, потрібно вживати: вітамін D та С, препарати цинку. Також варто загартовувати організм, гуляти на свіжому повітрі, займатись фізичними вправами та уникати стресів.

У випадку симптомів коронавірусу варто звертатись до свого сімейного лікаря.

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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.