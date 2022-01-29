МОЗ оновив карантинні зони в Україні: "помаранчевою" стала ще одна область

Станом на 28 січня "помаранчевими" були 15 регіонів.
Міністерство охорони здоров'я України оновило карантинні зони станом на 29 січня. Так, "червоними" залишаються два регіони, а "помаранчевою" стала Миколаївська область, яка напередодні ще була "жовтою".
Про це свідчать дані МОЗ, опубліковані на сайті міністерства.
Так, у "червоній" зоні перебуває Рівненська та Івано-Франківська області. "Помаранчева" зона охоплює 16 областей:
- Вінницька,
- Волинська,
- Донецька,
- Житомирська,
- Закарпатська,
- Запорізька,
- Луганська,
- Львівська,
- Миколаївська,
- Одеська,
- Сумська,
- Тернопільська,
- Хмельницька,
- Черкаська,
- Чернівецька,
- Чернігівська.
У всіх регіонах - високий коефіцієнт виявлення випадків інфікування. Решта - у "жовтій" зоні карантину. Загалом рівень захворюваності по Україні складає 709 при нормі не менше 75 на 100 тис. населення.
Нагадаємо, що "помаранчевий" рівень епідемічної небезпеки є сигнальним про наближення регіону до "червоної" зони. Він визначається автоматично, коли буде спостерігатися перевищення хоча б одного з таких показників:
- завантаженість в регіоні (області) ліжок з киснем більше ніж на 65%,
- кількість тестувань ПЛР та на антиген протягом 7 днів на 100 тис. населення менше ніж 300,
- кількість госпіталізацій з коронавірусом чи підозрою за 7 днів на 100 тис. населення понад 60,
- коефіцієнт виявлених випадків ПЛР або експрес-тестів на антиген понад 20%,
- зростання кількості госпіталізацій за 7 днів у порівнянні з попереднім аналогічним періодом більш ніж на 50%.
На "помаранчевому" рівні епідемічної небезпеки місцеві органи влади можуть вводити додаткові обмеження.
Варто зазначити, в Україні станом на ранок 29 січня 2022 року зафіксовано 37351 новий випадок коронавірусу (це новий антирекорд за всю пандемію), протягом доби від COVID-19 померло 149 людей, 7163 пацієнтів одужали.
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.
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