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МОЗ оновив карантинні зони в Україні: "помаранчевою" стала ще одна область

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МОЗ оновив карантинні зони в Україні: "помаранчевою" стала ще одна область

Associated Press

Станом на 28 січня "помаранчевими" були 15 регіонів.

Міністерство охорони здоров'я України оновило карантинні зони станом на 29 січня. Так, "червоними" залишаються два регіони, а  "помаранчевою" стала Миколаївська область, яка напередодні ще була "жовтою".

Про це свідчать дані МОЗ, опубліковані на сайті міністерства.

Так, у "червоній" зоні перебуває Рівненська та Івано-Франківська області. "Помаранчева" зона охоплює 16 областей:

  1. Вінницька, 
  2. Волинська, 
  3. Донецька, 
  4. Житомирська, 
  5. Закарпатська, 
  6. Запорізька, 
  7. Луганська, 
  8. Львівська, 
  9. Миколаївська, 
  10. Одеська,
  11. Сумська, 
  12. Тернопільська, 
  13. Хмельницька, 
  14. Черкаська, 
  15. Чернівецька, 
  16. Чернігівська.

У всіх регіонах - високий коефіцієнт виявлення випадків інфікування. Решта - у "жовтій" зоні карантину. Загалом рівень захворюваності по Україні складає 709 при нормі не менше 75 на 100 тис. населення. 

МОЗ оновив карантинні зони / МОЗ / ©
МОЗ оновив карантинні зони / МОЗ

Нагадаємо, що "помаранчевий" рівень епідемічної небезпеки є сигнальним про наближення регіону до "червоної" зони. Він визначається автоматично, коли буде спостерігатися перевищення хоча б одного з таких показників: 

  • завантаженість в регіоні (області) ліжок з киснем більше ніж на 65%,
  • кількість тестувань ПЛР та на антиген протягом 7 днів на 100 тис. населення менше ніж 300,
  • кількість госпіталізацій з коронавірусом чи підозрою за 7 днів на 100 тис. населення понад 60,
  • коефіцієнт виявлених випадків ПЛР або експрес-тестів на антиген понад 20%,
  • зростання кількості госпіталізацій за 7 днів у порівнянні з попереднім аналогічним періодом більш ніж на 50%.

На "помаранчевому" рівні епідемічної небезпеки місцеві органи влади можуть вводити додаткові обмеження.

Варто зазначити, в Україні станом на ранок 29 січня 2022 року зафіксовано 37351 новий випадок коронавірусу (це новий антирекорд за всю пандемію), протягом доби від COVID-19 померло 149 людей, 7163 пацієнтів одужали.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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