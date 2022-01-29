МОЗ оновив карантинні зони в Україні: "помаранчевою" стала ще одна область

Станом на 28 січня "помаранчевими" були 15 регіонів.

Міністерство охорони здоров'я України оновило карантинні зони станом на 29 січня. Так, "червоними" залишаються два регіони, а "помаранчевою" стала Миколаївська область, яка напередодні ще була "жовтою".

Про це свідчать дані МОЗ, опубліковані на сайті міністерства.

Так, у "червоній" зоні перебуває Рівненська та Івано-Франківська області. "Помаранчева" зона охоплює 16 областей:

Вінницька, Волинська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Тернопільська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська.

У всіх регіонах - високий коефіцієнт виявлення випадків інфікування. Решта - у "жовтій" зоні карантину. Загалом рівень захворюваності по Україні складає 709 при нормі не менше 75 на 100 тис. населення.

МОЗ оновив карантинні зони / МОЗ

Нагадаємо, що "помаранчевий" рівень епідемічної небезпеки є сигнальним про наближення регіону до "червоної" зони. Він визначається автоматично, коли буде спостерігатися перевищення хоча б одного з таких показників:

завантаженість в регіоні (області) ліжок з киснем більше ніж на 65%,

кількість тестувань ПЛР та на антиген протягом 7 днів на 100 тис. населення менше ніж 300,

кількість госпіталізацій з коронавірусом чи підозрою за 7 днів на 100 тис. населення понад 60,

коефіцієнт виявлених випадків ПЛР або експрес-тестів на антиген понад 20%,

зростання кількості госпіталізацій за 7 днів у порівнянні з попереднім аналогічним періодом більш ніж на 50%.

На "помаранчевому" рівні епідемічної небезпеки місцеві органи влади можуть вводити додаткові обмеження.

Варто зазначити, в Україні станом на ранок 29 січня 2022 року зафіксовано 37351 новий випадок коронавірусу (це новий антирекорд за всю пандемію), протягом доби від COVID-19 померло 149 людей, 7163 пацієнтів одужали.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Читайте також: