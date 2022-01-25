Ученые обнаружили новый симптом "Омикрона"

Медики призвали не игнорировать симптомы.

Американские ученые выявили новый симптом варианта "Омикрон" — боли в ушах. Часто это может быть единственным признаком заболевания.

Об этом сообщает британский таблоид The Sun.

По словам эксперта по инфекционным заболеваниям Калифорнийского университета в Сан-Франциско (UCSF) доктора Питера Чин-Хонга, боль в ушах обусловлена тем, что вирус в основном поражает дыхательные пути, расположенные близко ко рту, носу и ушам и часто попадает в эти места.

Заражение "Омикроном" действительно может вызвать болезненные симптомы во внутреннем ухе, которые люди не всегда воспринимают как признак коронавируса.

Врач Константина Станкович порекомендовала тем, кто заметил у себя потерю слуха, головокружение или звон в ушах не игнорировать эти симптомы, а пройти тестирование на COVID-19.

"У некоторых наших пациентов мы видели, что потеря слуха является единственным признаком заражения COVID-19", — отметила врач Станкович.

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Ранее медики назвали простуду, кашель, боль в горле и усталость наиболее распространенными симптомами заболевания "Омикроном".

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