Вчені пояснили принцип проникнення "Омікрону" до клітин людини

У світі тривають дослідження та вивчення нового штаму "Омікрон".

Канадські вчені пояснили принцип проникнення омікрон-штаму до клітин людини. Новий штам більш заразний порівняно з "Дельтою".

Про це пише EurekAlert.

Співробітники університету Британської Колумбії заявили, що спайкові білки “Омікрону” мають більш чіпкі шипи, ніж інші штами, через що вірус швидше потрапляє до клітини. Згідно зі структурним аналізом фахівців, мутації “Омікрону” сприяють утворенню додаткових зв'язків з ACE2-рецепторами клітин, дозволяючи вірусу глибоко в них проникнути.

Крім цього, експерти заявили, що S-білок нового штаму коронавірусу має підвищену здатність ухилятися від антитіл. На думку вчених, з цієї причини він став більш стійким до антитіл і вакцин при потраплянні до організму людини.

Раніше медики назвали нежить, кашель, біль у горлі та втому найпоширенішими симптомами захворювання “Омікроном”. Збільшується і ризик повторного зараження – реінфекції, повідомляють вчені. Для "Дельти" він становив близько 2,5%, для "Омікрону" – у понад 5 разів вище, 13%.

У Міністерстві охорони здоров'я України розповіли, які симптоми найчастіше з'являються у людей, які підхопили “Омікрон”.

Найчастіше хворі мають нежить (73%), головний біль (67,5%), втому (63,5%). А також чхають (60%) і відчувають біль у горлі (59,6%).

Головними симптомами уханського вірусу, який, за даними МОЗ, все ще домінує в Україні, вважаються висока температура, тривалий важкий кашель, втрата смаку і нюху.

Новий штам, за даними наукових досліджень, має менший інкубаційний період, що в середньому триває три доби.

У ВООЗ не рекомендують країнам закривати кордони через штам "Омікрон" | Новини світу

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