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Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 29 січня, антирекорди захворілих та 100 тисяч смертей

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Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 29 січня, антирекорди захворілих та 100 тисяч смертей

Associated Press

За останню добу кількість хворих зросла на понад 37,3 тисячі.

В Україні станом на ранок 29 січня 2022 року зафіксовано 37351 новий випадок коронавірусу (це новий антирекорд за всю пандемію), протягом доби від COVID-19 померло 149 людей, 7163 пацієнтів одужали.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.

Загальна кількість захворілих перевалила за 4 мільйони, смертей - уже понад 100 тисяч.

Кількість захворювань на COVID-19 у регіонах за добу, 28 січня 2022 року:

  • м. Київ – 2418;
  • Вінницька область – 2100;
  • Волинська область – 768;
  • Дніпропетровська область – 1822;
  • Донецька область – 1430;
  • Житомирська область – 2214;
  • Закарпатська область – 876;
  • Запорізька область – 739;
  • Івано-Франківська область – 2572;
  • Київська область – 1227;
  • Кіровоградська область – 193;
  • Луганська область – 599;
  • Львівська область – 3791;
  • Миколаївська область – 686;
  • Одеська область – 2598;
  • Полтавська область – 915;
  • Рівненська область – 1994;
  • Сумська область – 1502;
  • Тернопільська область – 1487;
  • Харківська область – 1319;
  • Херсонська область – 813;
  • Хмельницька область – 2186;
  • Черкаська область – 933;
  • Чернівецька область – 1085;
  • Чернігівська область – 1084.
  • Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

За весь час пандемії в Україні:

  • Захворіло – 4 млн 17 тис. 961 особа.
  • Одужало – 3 млн 615 тис. 257 осіб.
  • Летальних випадків – 100 тис. 31.
  • Проведено ПЛР-тестувань – 17 млн 942 тис. 426.

Протягом п'ятниці, 28 січня, 78564 людини вакциновано проти COVID-19:

  • Першу дозу отримали 27672 людини.
  • Другу дозу отримали 23712 людей.
  • Додаткову дозу отримали 736 людей.
  • Бустерну дозу отримали 26444 людини.

Загальні дані щодо вакцинації українців:

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 млн 306 тис. 59 людей, з них:

  • отримали першу дозу – 15 млн 306 тис. 57 людей,
  • отримали дві дози – 14 млн 600 тис. 434 людини,
  • отримали додаткову дозу – 16 тис. 362 людини,
  • бустерну дозу – 322 тис. 543 людини.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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