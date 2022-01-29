Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 29 січня, антирекорди захворілих та 100 тисяч смертей

Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 29 січня, антирекорди захворілих та 100 тисяч смертей

За останню добу кількість хворих зросла на понад 37,3 тисячі.

В Україні станом на ранок 29 січня 2022 року зафіксовано 37351 новий випадок коронавірусу (це новий антирекорд за всю пандемію), протягом доби від COVID-19 померло 149 людей, 7163 пацієнтів одужали.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.

Загальна кількість захворілих перевалила за 4 мільйони, смертей - уже понад 100 тисяч.

Кількість захворювань на COVID-19 у регіонах за добу, 28 січня 2022 року:

м. Київ – 2418;

Вінницька область – 2100;

Волинська область – 768;

Дніпропетровська область – 1822;

Донецька область – 1430;

Житомирська область – 2214;

Закарпатська область – 876;

Запорізька область – 739;

Івано-Франківська область – 2572;

Київська область – 1227;

Кіровоградська область – 193;

Луганська область – 599;

Львівська область – 3791;

Миколаївська область – 686;

Одеська область – 2598;

Полтавська область – 915;

Рівненська область – 1994;

Сумська область – 1502;

Тернопільська область – 1487;

Харківська область – 1319;

Херсонська область – 813;

Хмельницька область – 2186;

Черкаська область – 933;

Чернівецька область – 1085;

Чернігівська область – 1084.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

За весь час пандемії в Україні:

Захворіло – 4 млн 17 тис. 961 особа.

Одужало – 3 млн 615 тис. 257 осіб.

Летальних випадків – 100 тис. 31.

Проведено ПЛР-тестувань – 17 млн 942 тис. 426.

Протягом п'ятниці, 28 січня, 78564 людини вакциновано проти COVID-19:

Першу дозу отримали 27672 людини.

Другу дозу отримали 23712 людей.

Додаткову дозу отримали 736 людей.

Бустерну дозу отримали 26444 людини.

Загальні дані щодо вакцинації українців:

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 млн 306 тис. 59 людей, з них:

отримали першу дозу – 15 млн 306 тис. 57 людей,

отримали дві дози – 14 млн 600 тис. 434 людини,

отримали додаткову дозу – 16 тис. 362 людини,

бустерну дозу – 322 тис. 543 людини.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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