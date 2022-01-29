Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 29 січня, антирекорди захворілих та 100 тисяч смертей

За останню добу кількість хворих зросла на понад 37,3 тисячі.
В Україні станом на ранок 29 січня 2022 року зафіксовано 37351 новий випадок коронавірусу (це новий антирекорд за всю пандемію), протягом доби від COVID-19 померло 149 людей, 7163 пацієнтів одужали.
Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.
Загальна кількість захворілих перевалила за 4 мільйони, смертей - уже понад 100 тисяч.
Кількість захворювань на COVID-19 у регіонах за добу, 28 січня 2022 року:
- м. Київ – 2418;
- Вінницька область – 2100;
- Волинська область – 768;
- Дніпропетровська область – 1822;
- Донецька область – 1430;
- Житомирська область – 2214;
- Закарпатська область – 876;
- Запорізька область – 739;
- Івано-Франківська область – 2572;
- Київська область – 1227;
- Кіровоградська область – 193;
- Луганська область – 599;
- Львівська область – 3791;
- Миколаївська область – 686;
- Одеська область – 2598;
- Полтавська область – 915;
- Рівненська область – 1994;
- Сумська область – 1502;
- Тернопільська область – 1487;
- Харківська область – 1319;
- Херсонська область – 813;
- Хмельницька область – 2186;
- Черкаська область – 933;
- Чернівецька область – 1085;
- Чернігівська область – 1084.
- Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
За весь час пандемії в Україні:
- Захворіло – 4 млн 17 тис. 961 особа.
- Одужало – 3 млн 615 тис. 257 осіб.
- Летальних випадків – 100 тис. 31.
- Проведено ПЛР-тестувань – 17 млн 942 тис. 426.
Протягом п'ятниці, 28 січня, 78564 людини вакциновано проти COVID-19:
- Першу дозу отримали 27672 людини.
- Другу дозу отримали 23712 людей.
- Додаткову дозу отримали 736 людей.
- Бустерну дозу отримали 26444 людини.
Загальні дані щодо вакцинації українців:
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 млн 306 тис. 59 людей, з них:
- отримали першу дозу – 15 млн 306 тис. 57 людей,
- отримали дві дози – 14 млн 600 тис. 434 людини,
- отримали додаткову дозу – 16 тис. 362 людини,
- бустерну дозу – 322 тис. 543 людини.
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.
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