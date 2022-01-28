У МОЗ уточнили, через скільки місяців після другої дози можна вводити "бустер"

У міністерстві наголосили, що додаткова доза вводиться тим, у кого ослаблений імунітет через важкі захворювання.
Бустерну дозу вакцини проти коронавірусу рекомендують вводити не раніше ніж через 6 місяців після другої.
Про це повідомляє пресслужба МОЗ.
У відомстві наголошують, що в окремих випадках "бустер" може вводитися не раніше, ніж через три місяці після додаткової дози, але лише людям з ослабленим імунітетом.
Загальні рекомендації МОЗ щодо бустерних доз залишаються без змін:
- людям, які пройшли повний курс вакцинації, бустерна доза вводиться через 6-9 місяців,
- окремої категорії людей - імунокомпрометованим - бустерна доза вводиться через 3-6 місяців після додаткової дози.
"Додаткова доза вводиться тим, у кого ослаблений імунітет через важкі захворювання", - підкреслюють у прессцентрі МОЗ.
Нагадаємо, відповідно до постанови уряду, в Україні скоротили мінімальні та максимальні строки між етапами вакцинації та мінімальний термін для отримання бустерної дози вакцини від COVID-19. У Міністерстві охорони здоров'я пояснили, що рекомендований оптимальний термін ревакцинації - від шести до дев'яти місяців після завершення первинного курсу вакцинації незалежно від того, якою вакциною прищепилася людина..
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.
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