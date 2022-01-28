У МОЗ уточнили, через скільки місяців після другої дози можна вводити "бустер"

У МОЗ уточнили, через скільки місяців після другої дози можна вводити "бустер"

У міністерстві наголосили, що додаткова доза вводиться тим, у кого ослаблений імунітет через важкі захворювання.

Бустерну дозу вакцини проти коронавірусу рекомендують вводити не раніше ніж через 6 місяців після другої.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

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У відомстві наголошують, що в окремих випадках "бустер" може вводитися не раніше, ніж через три місяці після додаткової дози, але лише людям з ослабленим імунітетом.

Загальні рекомендації МОЗ щодо бустерних доз залишаються без змін:

людям, які пройшли повний курс вакцинації, бустерна доза вводиться через 6-9 місяців,

окремої категорії людей - імунокомпрометованим - бустерна доза вводиться через 3-6 місяців після додаткової дози.

"Додаткова доза вводиться тим, у кого ослаблений імунітет через важкі захворювання", - підкреслюють у прессцентрі МОЗ.

Нагадаємо, відповідно до постанови уряду, в Україні скоротили мінімальні та максимальні строки між етапами вакцинації та мінімальний термін для отримання бустерної дози вакцини від COVID-19. У Міністерстві охорони здоров'я пояснили, що рекомендований оптимальний термін ревакцинації - від шести до дев'яти місяців після завершення первинного курсу вакцинації незалежно від того, якою вакциною прищепилася людина..

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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