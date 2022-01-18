Чхання, захриплість та відсутність температури: лікарка з Буковини розповіла про незвичні симптоми "Омікрону"

"Омікроном" на Буковині частіше хворіють 30-річні.
На Буковині зафіксували 16 випадків інфікування штамом коронавірусу "Омікрон". Він швидко поширюється та має симптоми, які нагадують звичайне ГРВІ.
Про це у коментарі АСС розповіла менеджерка з громадського здоров’я управління охорони здоров'я Чернівецької міської ради Надія Лабанда.
Медикиня зазначала, що "Омікроном" все частіше хворіють 30-річні люди, тоді як "Дельтою" - пацієнти, віком від 38 років.
За її даними, штам "Омікрон" передається в 4,2 рази швидше в порівнянні із "Дельтою".
"Найпоширеніші симптоми "Омікрону": нежить, головний біль, втома, чхання, біль у горлі. До речі, відмінний від попередніх штамів симптом – чхання та захриплість голосу. А от температуру фіксують лише у чверті випадків. Втрата смаку і запаху – теж зустрічаються рідко. Тобто "Омікрон" дуже схожий на звичайне ГРВІ", - каже Надія Лабанда.
Лікарка зазначила, що попри те, що "Омікрон" схожий на застуду, цей штам коронавірусу є дуже небезпечним, оскільки він може спричиняти тривалі наслідки для здоров’я, госпіталізацію та летальні випадки. Надія Лабанда закликала усіх вакцинуватись, бо так можна перехворіти COVID-19 у легшій формі.
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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.