Вчені розробили жуйку, яка "нейтралізує" COVID-19

Антиковідна жуйка, яку винайшли вчені зі США, нейтралізує небезпечний вірус просто у слині.

Вчені зі США стверджують, що розробили жувальну гумку, яка нейтралізує коронавірус у слині.

Про це інформує CNBC.

"SARS-CoV-2 розмножується в слинних залозах, і ми знаємо, що коли інфікований чхає, кашляє або говорить, частина цього вірусу може досягти інших. Ця жуйка дає можливість нейтралізувати вірус в слині, даючи нам простий спосіб зменшити передачу інфекції", — розповів дослідник Пенсільванського університету Генрі Деніелл.

Щоб перевірити жувальну гумку, команда науковців виростила ACE2 в рослинах у поєднанні з іншою сполукою, яка дозволяє білку проникати через слизові поверхні, і включила отриманий рослинний матеріал у жувальну гумку зі смаком кориці.

Вчені помітили, що жувальна гумка значною мірою запобігає проникненню вірусів або вірусних частинок у клітини. Наразі дослідницька група хоче отримати дозвіл на проведення клінічного випробування, щоб протестити засіб на COVID-інфікованих.

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