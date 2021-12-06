Ученые разработали жвачку, которая "нейтрализует" COVID-19

Антиковидная жвачка, которую изобрели ученые из США, нейтрализует опасный вирус прямо в слюне.

Ученые из США утверждают, что разработали жевательную резинку, нейтрализующую коронавирус в слюне.

Об этом информирует CNBC.

"SARS-CoV-2 размножается в слюнных железах, и мы знаем, что когда инфицированный чихает, кашляет или говорит, часть этого вируса может достичь других. Эта жвачка дает возможность нейтрализовать вирус в слюне, давая нам простой способ уменьшить передачу инфекции", — рассказал исследователь Пенсильванского университета Генри Дэниел.

Чтобы проверить жевательную резинку, команда ученых вырастила ACE2 в растениях в сочетании с другим соединением, позволяющим белку проникать через слизистые поверхности, и включила полученный растительный материал в жевательную резинку со вкусом корицы.

Ученые заметили, что жевательная резинка в значительной степени предотвращает проникновение вирусов или вирусных частиц в клетки. В настоящее время исследовательская группа хочет получить разрешение на проведение клинического испытания, чтобы протестировать средство на COVID-инфицированных.

Ранее сообщалось, как пандемия COVID-19 может ускорить борьбу с онко или сердечными заболеваниями.

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