Карантинні зони в Україні: "помаранчева" скоротилася, а "червоних" все ще найбільше

Карантинні зони в Україні: "помаранчева" скоротилася, а "червоних" все ще найбільше

Міністерство охорони здоров'я оновило дані щодо епідеміологічної ситуації в Україні.

Станом на ранок, 6 грудня, в Україні розширилася "жовта" зона адаптивного карантину. "Помаранчева" скоротилася до однієї.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Сьогодні до “жовтої зони” увійшла Закарпатська область, таким чином, список виглядає так:

Тернопільська область

Кіровоградська область

Чернівецька область

Харківська область

Закарпатська область

"Помаранчева" зона

Ще вчора вона охоплювала два регіони, натомість сьогодні це - Полтавська область

"Червона" зона

Вона досі охоплює 19 регіонів:

Київ

Вінницька область

Волинська область

Дніпропетровська область

Донецька область

Житомирська область

Запорізька область

Івано-Франківська область

Київська область

Луганська область

Львівська область

Миколаївська область

Одеська область

Рівненська область

Сумська область

Херсонська область

Хмельницька область

Черкаська область

Чернігівська область

В Україні починають діяти нові правила адаптивного карантину: що змінилось

Нагадаємо, від 6 грудня в Україні посилились правила адаптивного карантину, зокрема, для невакцинованих громадян. Від сьогоднішнього дня термін дії "жовтого" COVID-сертифікату, який підтверджує отримання однієї дози вакцини, буде вчетверо коротшим - лише 30 днів.Крім того, у "жовтій" зоні карантину починають працювати обмеження для невакцинованих. Усі відвідувачі та співробітники громадських закладів повинні бути щеплені принаймні однією дозою вакцини, мати сертифікат про одужання чи свіжий негативний ПЛР чи експрестест на COVID-19.

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