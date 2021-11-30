Цьогоріч - без капелюха: якою буде головна ялинка країни і коли можна поласувати глінтвейном на різдвяному ярмарку

Цьогоріч - без капелюха: якою буде головна ялинка країни і коли можна поласувати глінтвейном на різдвяному ярмарку

Ялинка буде штучною, заввишки - 31 метр, точнісінько, як торішня. Але стане на 3 метри пишнішою.

У Києві на Софійську площу почали завозити перші конструкції для майбутньої ялинки та різдвяного містечка. Повноцінні роботи розпочнуться за кілька днів і триватимуть близько трьох тижнів.

Про те, якою ж буде головна ялинка країни і коли ж можна поласувати глінтвейном на різдвяній ярмарці - 30 листопада йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Ялинка буде штучною, заввишки - 31 метр, точнісінько як торішня. Але стане на 3 метри пишнішою. Оскільки на свята можлива вітряна погода, організатори вирішили укріпити основу.

Елемент, який запозичать з минулорічного свята - купол із гірлянд. Він простягатиметься на 60 метрів над площею, світитиме теплими тонами. А от що ж буде на верхівці - питання досі відкрите. В 2020-му воно стало ледь не головним навколо свята. Тоді спочатку планували поставити чарівного капелюха, але через протест релігійних громад - прибрали.

Окрім кількох різнокольорових шарів ілюмінації, прикрашатимуть головну ялинку 20 тисяч невеликих кульок. Три чверті - яскраво-червоні, решта - золоті.

На Софійську площу почали завозити перші конструкції для майбутньої ялинки

Головна тематика цьогорічного свята - різдвяна. Під Києвом майстри уже завершують декорації, якими скоро прикрашатимуть Софійську площу.

Буде вертеп, волхви, колядники. Окрім цього, на Софійській площі обладнають уже традиційний святковий ярмарок зі смаколиками, а ще будуть фотозони та ковзанка, для дітей - безкоштовна.

Офіційне відкриття відбудеться уже традиційно - 19 грудня на День святого Миколая.

Нагадаємо, традиційно рік в Україні розпочинається зі святкувань та великої кількості новорічних вихідних днів. І 2022 не стане винятком з правил. Проте українці отримають аж два новорічні вихідні вікенди замість одного святкового тижня.

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