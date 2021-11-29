Медики назвали нетипові симптоми нового штаму коронавірусу "Омікрон" 

Вірус вражає людей до 30 років.

Медики з ПАР назвали нетипові симптоми нового омікрон-штаму коронавірусу. У людини піднімається температура та відчувається втома.

Про це пише SM-News.

Спеціалісти відзначають, що під час зараження новим варіантом COVID-19 не зникають нюх та смак, а спостерігається лише підвищення температури та занепад сил.

Крім того, у більшості пацієнтів також зафіксовано прискорений пульс. Лікарі зазначають, що "Омікрон" насамперед поширюється серед молодих людей - це найбільш вразлива для штаму група населення. До лікарень надходять люди віком 20-30 років, 65% невакциновані.

Нагадаємо, новий штам коронавірусу під кодом B.1.1.529 виявили у Південній Африці 11 листопада. Перші підтверджені випадки зараження датуються 24 листопада. Штам назвали грецькою літерою "омікрон" і вже встигли визнати його небезпеку на рівні Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Також у ВООЗ зазначають, що поки що залишається незрозумілим, чи призводить новий штам коронавірусу до більш тяжкого перебігу хвороби у порівнянні з іншими мутаціями інфекції.

"За попередніми даними, у Південній Африці спостерігається зростання кількості госпіталізацій, але це може бути пов'язане зі збільшенням загальної кількості інфікованих людей, а не із зараженням саме штамом "Омікрон", — припускають в організації.

Тим часом Європейський Союз хоче припинити авіасполучення з Південною Африкою, щоб протистояти поширенню нового варіанту COVID-19.

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