Вчені знайшли причину виникнення тромбозу після вакцинації AstraZeneca

Дослідники наголошують, що ці випадки надзвичайно рідкісні. У Британії зафіксували 426 випадків тромбозу від AstraZeneca, тоді як було використано приблизно 50 мільйонів доз цієї вакцини.

Команда міжнародних експертів стверджує, що в дуже невеликій кількості випадків — приблизно в одному на 100 тис. — вакцина AstraZeneca може викликати ланцюгову реакцію, яка призводить до тромбозу.

Про це інформує Guardian та Daily Mail.

За словами дослідників, реакцію можна простежити через те, як аденовірус, який використовується вакциною для передачі генетичного матеріалу коронавірусу в клітини, зв’язується зі специфічним білком у крові, відомим як фактор тромбоцитів.

Вчені вважають, що це може викликати ланцюгову реакцію в імунній системі, яка ймовірно завершиться утворенням тромбів.

Професор Алан Паркер з Медичної школи Університету Кардіффа сказав: "Наші дані підтверджують, що PF4 може зв’язуватися з аденовірусами, що є важливим кроком у розкритті механізму утворення тромбів після вакцинації. Створення цього механізму може допомогти запобігти розладу та лікувати його".

Вчені наголошують, що у Британії зафіксували 426 випадків тромбозу від AstraZeneca, тоді як було використано приблизно 50 мільйонів доз цієї вакцини.

Наразі дослідники проводять подальшу роботу, щоб дізнатися більше про процес, який викликає тромби, і про те, чи можна змінити вакцину, щоб зменшити ці ризики. Своєю чергою виробники AstraZeneca пообіцяли використати результати досліджень для покращення препарату.

Раніше повідомлялося, що в Україні знищать понад 400 тисяч доз вакцини від коронавірусу AstraZeneca.

Нагадаємо, що 18 березня 2021 року Європейське агентство лікарських засобів (ЕМА) прийшло до висновку, що вакцина AstraZeneca безпечна і ефективна. Після цього більшість держав-членів ЄС відновили використання препарату.

Однак пізніше комітет з безпеки Європейського агентства з лікарських засобів (EMA) прийшов до висновку, що між вакциною AstraZeneca і рідкісними випадками утворення тромбів все ж є зв'язок.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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