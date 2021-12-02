Вакцина від "Омікрону" може з'явитися у 2022 році: названа дата

Ця вакцина матиме гени проти мутацій у нововідкритому штамі.
Президент американської компанії Moderna Стівен Хоге заявив, що вакцину від штаму коронавірусу Omicron можуть зробити вже у березні 2022 року.
Про це пише Укрінформ із посиланням на The Guardian.
"Ми уже розпочали цю програму", - зазначив він.
Вакцина матиме гени проти мутацій у нововідкритому штамі "Омікрон". Компанія очікує її схвалення для використання у США вже у березні 2022 року.
Водночас компанія вже розробляє полівалентну вакцину, яка буде ефективною одразу проти чотирьох різних варіантів коронавірусу, включаючи "Омікрон".
Нагадаємо, що штам "Омікрон" виявили вже у 23 країнах. ВООЗ прогнозує, що ця кількість зростатиме.
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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.