"Омікрон" дістався Данії: у країні підтверджено понад 260 випадків нового штаму коронавірусу

Першими хворими виявилися двоє людей, які повернулися з Африканських країн.

У Данії офіційно підтверджено понад 260 випадків зараження новим штамом коронавірусу "Омікрон".

Про це пише DPA з посиланням на Інститут громадського здоров’я Данії.

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Наразі в країні офіційно підтверидили 261 випадок зараження. Новий штам шириться просто блискавично, адже ще напередодні було відомо лише про 183 хворих.

Зазначається, що перші випадки зараження у Данії підтвердили зовсім нещодавно — 28 листопада. Хворими виявилися двоє людей, які повернулися з ПАР.

Крім того, припускають, що масову хвиля зараження спричинив концерт електронної музики, , що відбувся напередодні 27 листопада, в якому брали участь близько півтори тисячі глядачів.

Нагадаємо, новий штам коронавірусу "Омікрон" виявився значно заразнішим. Офіційно підтверджено випадки хвороби у Хорватії, Росії, Мексиці, Румунії. Найбільший спалах штаму накрив Норвегію.

Слід зазначити, що новий штам коронавірусу "Омікрон" не спричинив ще жодного випадку смерті в країнах, де його було виявлено.

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