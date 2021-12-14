Вакцина Pfizer стала менш ефективною під час останньої хвилі COVID-19 — вчені з ПАР

Крім того, південноафриканські вчені звернули увагу на високий рівень госпіталізацій з ускладненнями дітей до 5 років під час останньої хвилі COVID-19. Поки що вони не можуть підтвердити, що це напряму пов’язано з "Омікроном".

Дві дози COVID-вакцини компаній Pfizer-BioNTech захищають лише на 33% від зараження під час нової хвилі коронавірусу, але вберігають до 70% від шпиталізації після інфікування.

Про це повідомляє Reuters.

Дослідження проводила найбільша приватна страхова компанія Південної Африки (ПАР) Discovery Health. Воно ґрунтувалося на більш ніж 211 тис. позитивних результатах тестів на COVID-19. Приблизно 78 тисяч результатів були пов’язані з "Омікроном", але не були підтвердженими випадками цього нового штаму. А це означає, що дослідження не може дати переконливих висновків щодо штаму "Омікрон".

Вчені переконують, що під час останнього сплеску COVID-19 дві дози Pfizer-BioNTech забезпечують 70% захист від госпіталізації та важких ускладнень після коронавірусу. Загалом, за їхніми словами, вакцина Pfizer забезпечила тільки 33% захисту від зараження. Це набагато менше, ніж під час попередніх хвиль. Зазначається також, що менш ефективна вакцина для людей похилого віку, і тих, хто має хронічні хвороби.

Дослідники пояснюють, що падіння ефективності препарату Pfizer-BioNTech з 80% захисту від інфекції і 93% захисту від госпіталізацій пов’язане з мутаціями штамів "Дельта" та "Омікрон".

Крім того, південноафриканські вчені звернули увагу на високий рівень госпіталізацій з ускладненнями дітей до 5 років під час останньої хвилі COVID-19. Поки що вони не можуть підтвердити, що це напряму пов’язано з "Омікроном".

Раніше лікар, радник мера Львова з медичних питань Тарас Жиравецький розповів, коли "Омікрон" витіснить "Дельту" в Україні.

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