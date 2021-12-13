В Україні дві області покинуть "червону" зону: які і коли там пом'якшать карантин

В Україні дві області покинуть "червону" зону: які і коли там пом'якшать карантин

Пом'якшать карантин у Вінницькій та Хмельницькій області від 15 грудня.

В Україні ще дві області виведуть з "червоного" рівня епідемічної небезпеки. Йдеться про Вінницьку та Хмельницьку області.

Про це повідомив міністр Кабміну Олег Немчінов.

За його інформацією, таке рішення ухвалили сьогодні, 13 грудня, під час чергового засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. За результатами засідання, карантин пом'якшать від 15 грудня. Зауважимо, Вінницька та Хмельницька області із "червоної" зони карантину перейдуть відразу до "жовтої".

"За результатами Державна комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 15 грудня 2021 року "жовтий" рівень епідемічної небезпеки на території Вінницької та Хмельницької областей", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що від 6 грудня в Україні почали діяти нові правила карантину - для невакцинованих громадян посилили карантині заходи безпеки. Тепер відвідувати громадські заклади на жовтому рівні епіднебезпеки можуть лише ті, хто отримав принаймні одну дозу щеплення проти COVID-19 та має або "жовтий" COVID-сертифікат, або довідку 063/о (довідка про одужання).

Для обслуговування відвідувачів та клієнтів працівникам ресторанів, готелів та спортзалів потрібно мати принаймні одне щеплення проти COVID-19. Водночас для відвідування громадських закладів можна використовувати і негативний тест, який чинний 72 години, або альтернативний документ — COVID-сертифікат про одужання. Таким чином на жовтому рівні епіднебезпеки громадські заклади не зможуть обслуговувати клієнтів, а також допускати до роботи тих, хто не має одного з перелічених документів

Варто зазначити, що станом на 13 грудня в "червоному" рівні епідемічної небезпеки перебувають 10 областей.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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