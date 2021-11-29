Готуються до найгіршого: провідні фармкомпанії почали тестувати наявні вакцини проти "Омікрона" 

Деякі компанії готові оновити вакцину до кінця року.

Одразу кілька великих фармацевтичних виробників уже заявили, що готуються оновити свої вакцини від коронавірусу через появу нового штаму "Омікрон". Наразі поки невідомо, наскільки будуть ефективними проти “Омікрона” вакцини. Але виробники вже почали готуватися до найгіршого.

Про це повідомляє ScienceAlert.

У компанії Moderna заявили, що компанія тестує свою вакцину проти “Омікрон”.

"Від початку 2021 року Moderna розробила комплексну стратегію, щоб передбачити подібні ситуації. Компанія готова просунути нові вакцини для клінічних випробувань за 60-90 днів", — йдеться у заяві компанії.

Представники компанії Moderna заявляють, що нова вакцина проти варіанта коронавірусу під назвою "Омікрон" може бути створена вже на початку 2022 року.

Зі свого боку, у Pfizer також заявили, що готові оновити та поширити свою вакцину протягом 100 днів, якщо поточне щеплення виявиться неефективним проти “Омікрона”. Компанії знадобиться приблизно два тижні, щоб з'ясувати, наскільки новий штам стійкий до вакцини.

"Pfizer і BioNTech ще кілька місяців тому підготували все необхідне, щоб адаптувати мРНК-вакцину протягом 6 тижнів і відвантажити перші партії протягом 100 днів", — кажуть у компанії.

А компанія Johnson & Johnson також розпочала тестування власної вакцини проти нового штаму коронавірусу.

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