Вакцина Pfizer стала менее эффективной во время последней волны COVID-19 – ученые из ЮАР

Вакцина Pfizer стала менее эффективной во время последней волны COVID-19 – ученые из ЮАР

Кроме того, южноафриканские ученые обратили внимание на высокий уровень госпитализаций с осложнениями детей в возрасте до 5 лет во время последней волны COVID-19. Пока они не могут подтвердить, что это напрямую связано с "Омикроном".

Две дозы COVID-вакцины компаний Pfizer-BioNTech защищают только на 33% от заражения во время новой волны коронавируса, но сохраняют до 70% от госпитализации после инфицирования.

Об этом сообщает Reuters.

Исследование проводила крупнейшая частная страховая компания Южной Африки (ЮАР) Discovery Health. Оно основывалось на более 211 тыс. положительных результатах тестов на COVID-19. Приблизительно 78 тысяч результатов были связаны с "Омикроном", но не были подтвержденными случаями этого нового штамма. А это значит, что исследование не может дать убедительных выводов по штамму "Омикрон".

Ученые утверждают, что во время последнего всплеска COVID-19 две дозы Pfizer-BioNTech обеспечивают 70% защиту от госпитализации и тяжелых осложнений после коронавируса. В общей сложности, по их словам, вакцина Pfizer обеспечила только 33% защиты от заражения. Это гораздо меньше, чем во время предыдущих волн. Отмечается также, что менее эффективна вакцина для пожилых людей и тех, кто имеет хронические болезни.

Исследователи объясняют, что падение эффективности препарата Pfizer-BioNTech с 80% защиты от инфекции и 93% защиты от госпитализаций связано с мутациями штаммов "Дельта" и "Омикрон".

Кроме того, южноафриканские ученые обратили внимание на высокий уровень госпитализаций с осложнениями детей в возрасте до 5 лет во время последней волны COVID-19. Пока они не могут подтвердить, что это напрямую связано с "Омикроном".

Ранее врач, советник мэра Львова по медицинским вопросам Тарас Жиравецкий рассказал, когда "Омикрон" вытеснит "Дельту" в Украину.

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