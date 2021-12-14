МОЗ дозволило вводити третю дозу вакцини від COVID-19: хто її зможе отримати

МОЗ дозволило вводити третю дозу вакцини від COVID-19: хто її зможе отримати

Бустерна вакцинація рекомендується тим, хто має медичні показання для неї у зв’язку з важкими захворюваннями.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко підписав наказ, яким надається дозвіл на введення додаткової дози вакцини від коронавірусу.

Як повідомили на офіційному сайті МОЗ, бустерна доза буде дозволена лише для певних груп людей.

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“Ми рекомендуємо вводити додаткову дозу тим, хто має медичні показання для неї у зв’язку з важкими захворюваннями, адже їхня імунна система могла не сформувати належний захист. Після введення додаткової дози, ці люди будуть більш захищені від коронавірусної хвороби”, — цитують у повідомлення міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка.

Відповідно до рекомендацій національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики, бустерну дозу відтепер зможуть отримати люди:

з ВІЛ-інфекцією;

з онкологією;

після трансплантації органів;

які проходять імуносупресивну або імуномодулюючу терапію, та особам із низкою інших імунодефіцитних станів.

Окрім цього, дозвіл на бустерну вакцинацію буде надаватися людям, які планують виїзд за кордон, де вимагають третю дозу, а також людям віком понад 60 років, які щепилися вакциною CoronaVac.

Нагадаємо, Україна виконала цільовий орієнтир щодо вакцинації проти коронавірусу, встановлений Всесвітньою організацією охорони здоров’я, щепивши 40% громадян в 2021 році.

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