Україна вийшла з топ-10 країн з найвищим рівнем захворюваності на коронавірус

Україна вийшла з топ-10 країн з найвищим рівнем захворюваності на коронавірус

Наразі виписки на 28% переважають над госпіталізаціями.

Україна вийшла з десятки країн з найвищим рівнем захворюваності на COVID-19. Зараз вона займає 12 місце.

Про це під час свого брифінгу повідомив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганіченко.

За словами експерта, в Україні ситуація з коронавірусом поліпшується, а вже наступного тижня показник захворюваності може знову значно впасти.

"Україна досягає рівня захворюваності Північної Америки. І наступного тижня може бути менше Північної Америки. Україна вийшла з топ-10 країн за рівнем захворюваності. Зараз на 12-му місці", — сказав Ганіченко.

Він додав, що виписки на 28% переважають над госпіталізаціями. Експерт припускає, що вже за два тижні Україна вийде на позначку рівня плато 2021 року.

Нагадаємо, в Україні ще дві області виведуть з "червоного" рівня епідемічної небезпеки. Йдеться про Вінницьку та Хмельницьку області.

За прогнозами РНБО, епідемічна ситуація в Україні на новорічно-різдвяні свята має бути стабільною, проте новий штам коронавірусу "Омікрон" може з’явитися в Україні цього тижня.

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