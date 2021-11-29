Вакцина від від нового штаму короновірусу "Омікрон" з'явиться на початку 2022 року - Moderna

Вакцина від від нового штаму короновірусу "Омікрон" з'явиться на початку 2022 року - Moderna

У компанії точно не можуть сказати, наскільки ефективною є існуюча вакцина проти нового штаму коронавірусу.

Представники компанії Moderna заявляють, що нова вакцина проти варіанта коронавірусу під назвою "Омікрон" може бути створена вже на початку 2022 року.

Про це повідомляє CNBC.

Головний медичний фахівець Moderna Пол Бертон заявив, що в найближчі кілька тижнів стане відомо, наскільки ефективною є існуюча вакцина.

"Але особливість платформи Moderna у тому, що ми можемо рухатися швидкими темпами", — додав Бертон.

"Якщо знадобиться розробити абсолютно нову вакцину, я думаю, нам вдасться це на початку 2022 року, потім ми запустимо її у серійне виробництво", — уточнив представник компанії.

Раніше повідомлялося, що компанії Pfizer і BioNTech розраховують створити вакцину проти нового штаму за 100 днів.

У ВООЗ заявили, що новий штам коронавірусу "Омікрон" має безліч мутацій у S-білку, що потенційно може вплинути на траєкторію пандемії коронавірусу.

Медики заявили, що під час зараження новим варіантом COVID-19 не зникають нюх та смак, а спостерігається лише підвищення температури та занепад сил.

Нагадаємо, новий штам коронавірусу під кодом B.1.1.529 виявили у Південній Африці 11 листопада. Перші підтверджені випадки зараження датуються 24 листопада. Штам назвали грецькою літерою "омікрон" і вже встигли визнати його небезпеку на рівні Всесвітньої організації охорони здоров'я.

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