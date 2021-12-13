Творці ервітніх вакцин проти коронавірусу стали героями 2021 року

Time розмістив на обкладинці фото розробників технології, яка дозволила створити вакцини від COVID-19.

Американський журнал Time, підбиваючи підсумки 2021 року, назвав “Героями року” учених, які долучилися до створення вакцин проти коронавірусу.

Про це повідомляють на сайті видання.

На фото, яке потрапило на обкладинку Time, зображені американський імунолог Кіззмекія Корбетт, заступник директора Центру з контролю та профілактики захворювань США (CDC) імунулог Барні Грем, угорський біохімік Каталін Каріко та американський вчений Дрю Вайсман. Усі вони - розробники технології мРНК, завдяки якій компанії BioNTech, Pfizer та Moderna створили вакцини від COVID-19.

У виданні зауважили, що вчені у всьому світі займалися розробками вакцини проти COVID-19, використовуючи безліч платформ і технологій. Деякі з них використовували більш усталені методи, зокрема, під час створення вакциниAstraZeneca і Janssen. Але саме ця четвірка застосувала інновацію.

“Корбетт, Грем, Каріко і Вайсман досягли прориву виняткової важливості, представивши інноваційну і високоефективну базу вакцини, засновану на мРНК, що вплине на наше здоров'я і благополуччя далеко за рамками цієї пандемії”, - повідомили у виданні.

Нагадаємо, за версією видання Time людиною 2021 року став американський бізнесмен, засновник SpaceX і Tesla Ілон Маск.

Читайте також: