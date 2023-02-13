У Швеції викинули 8,5 млн доз COVID-вакцини: що сталося

У Швеції викинули близько 8,5 млн доз вакцини від коронавірусу. Йдеться про приблизно п’ятв частина препарату, яку Стокгольм закупив для імунізації від коронавірусу.

Про це повідомляє Sveriges Radio з посиланням на екскоординатора з питань вакцинації Річарда Бегстрьома.

За його словами, головною причиною стало спадання інтересу до ревакцинації. Адже, наголошує Бегстрьом, країна минула найгірший період епідемії COVID-19.

"Найбільші об’єми - це дози, до яких люди не виявили інтересу, тобто третіх, четвертих або п’ятих (бустерів). Їх закупили завчасно, і тепер їх довелося утилізувати", - наголосив він.

Нагадаємо, у Сполучених Штатах Америки хочуть впровадити щорічне щеплення проти коронавірусної інфекції. Відповідну ініціативу пропонує Управління з контролю за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA). Для здорових дорослих - по одній дозі, для дітей і літніх людей - по дві.

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