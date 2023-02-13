В Швеции выбросили 8,5 млн доз вакцины COVID: что произошло

В Швеции выбросили около 8,5 млн доз вакцины от коронавируса. Речь идет о примерно пяти части препарата, которую Стокгольм закупил для иммунизации от коронавируса.

Об этом сообщает Sveriges Radio со ссылкой на экскоординатора по вакцинации Ричарда Бегстрема.

По его словам, главной причиной стало убыль интереса к ревакцинации. Ведь, отмечает Бегстрем, страна прошла худший период эпидемии COVID-19.

"Наибольшие объемы – это дозы, к которым люди не проявили интереса, то есть третьих, четвертых или пятых (бустеров). Их закупили раньше времени, и теперь их пришлось утилизировать", – подчеркнул он.

Напомним, в Соединенных Штатах Америки хотят внедрить ежегодную прививку против коронавирусной инфекции. Соответствующую инициативу предлагает Управление по контролю качества пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). Для здоровых взрослых – по одной дозе, для детей и пожилых – по две.

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