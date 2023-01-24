Новий коронавірус "Кракен" уже в Україні: симптоми, особливості та наскільки він небезпечний

За даними ВООЗ, "Кракен" – найбільш заразний. Це вірус, який дуже стрімко шириться світом.

У вівторок, 24 січня, в Україні зафіксували перший випадок зараження новим підвидом штаму Omicron XBB.1.5, неофіційна назва "Кракен". Інфікувалася людина із Сумської області.

Які симптоми, лікування, особливості нового варіанту коронавірусу та чи є він небезпечний - читайте у матеріалі ТСН.ua.

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Новий штам коронавірусу "Кракен": які симптоми

Симптоматика "Кракена" буде така ж, що і для "Омікрона". Лікарі стверджують, що протікання хворих на новий штам коронавірусу - зазвичай, легке.

Симптоми:

підвищення температури,

загальна слабкість,

головний і м'язовий біль,

нежить і чхання, кашель,

першіння в горлі.

в окремих випадках може погіршитися апетит та виникнути діарея.

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Чим небезпечний новий штам COVID-19

Сімейний лікар Михайло Цюрак розповів, що "Кракен" дуже швидко поширюється. Він є більш заразним, аніж "Омікрон".

"Штам Кракен є наслідком злиття двох різновидів штаму "Омікрон". Цей варіант є дуже заразним через надзвичайно високу активність зв'язування вірусу з клітинами людини (аналогія з міфічним Кракеном, який щупальцями обплутує свою жертву). "Кракен" навчився обходити імунітет після раніше перенесеного ковіду, тому захист від нього мають лише вакциновані, при умові наявності мінімум однієї бустерної дози (якщо вакцинувалися першими 2 дозами більше 6 місяців тому)", - написав він в Instagram.

Особливості варіанту коронавірусу "Кракен"

Головна інфекціоністка України, заслужена лікарка професорка Ольга Голубовська вказала на особливість "Кракена". Вона розповіла, що на відміну від інших попередніх варіантів COVID-19, на цей штам можуть хворіти як вакциновані, так і перехворілі.

"Він швидший, ніж інші підваріанти, витісняє попередні варіанти вірусу. Кракен" вислизає ще більше від імунного захисту людини, як природного, так і штучного, тобто на ризик зараження піддаються люди, які перехворіли, і вакциновані. Але поки що немає даних про те, що він викликає важчі форми захворювання. Він під пильною увагою у світі, але до нього пильна увага виключно через ті особливості, про які я сказала зараз", - пояснила Голубовська.

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Як лікувати штам "Омікрон" - "Кракен"

У МОЗ наголосили, що головним засобом вберегтись від важкого перебігу захворювання на COVID-19 та потенційно нових штамів є вакцинація. Україна розпочала п’ятий етап вакцинації. У відомстві нагадують, що охочі можуть вакцинуватись у найближчому пункті щеплень чи центрі масової вакцинації. Адреси та контакти найближчого центру або пункту вакцинації від COVID-19 можна знайти ТУТ або зателефонувати сімейному лікареві, педіатру чи до найближчої поліклініки.

Станом на 16 січня в Україні є близько восьми мільйонів доз вакцини трьох типів - однодозова Johnson & Johnson, дводозові Pfizer (дитяча та доросла форми) і CoronaVac. Курс щеплення включає одну дозу вакцини Johnson & Johnson або дві дози іншої вакцини. Щоб продовжити захист, слід робити бустерну вакцинацію: першу - через 5 місяців, другу - через 4.

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