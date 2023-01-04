У Китаї багато померлих від COVID: морги дають родичам 5-10 хвилин на прощання

Китай стикається зі сплеском нових випадків COVID, похоронні бюро вже не справляються з кількістю смертей. Одне з відділень настільки переповнене, що запровадило обмеження на 5-10 хвилин для сімей, щоб оплакувати своїх померлих родичів.

Про це повідомляє Bloomberg.

У виданні уточнили, що йдеться про морг у Шанхаї, де вмирає так багато людей, що тут доводиться зберігати у п’ять разів більше тіл, ніж раніше.

“Вся система паралізована”, — сказав один із співробітників похоронного бюро.

У китайській соцмережі Weibo було опубліковано відео, на яких показано черги біля похоронного бюро, причому один користувач сказав, що десятки людей стояли в черзі з другої години ночі.

Попит на ритуальні послуги настільки високий, що люди почали стояти в чергах навіть біля крематоріїв.

Раніше у столиці країни Пекіні заявили, що екстрені медичні служби отримують понад 30 000 викликів на день. Чень Чжі, головний лікар Пекінського центру екстреної медичної допомоги, попросив людей дзвонити за номером 911, лише якщо вони серйозно хворі.

“Наразі ресурси для реагування на екстрені виклики та відправлення швидкої допомоги дуже обмежені”, — сказав він.

Відколи Пекін відмовився від політики нульового поширення COVID та скасував пандемічні обмеження, фактична кількість загиблих від коронавірусної інфекції у Китаї невідома.

“Хоча ніхто не знає справжньої кількості загиблих, очевидно, що похоронні бюро у великих містах уже заповнені – і деякі експерти попереджають, що найгірше ще попереду. Лондонська дослідницька компанія Airfinity Ltd, яка зосереджується на прогнозній аналітиці здоров’я, підрахувала, що в Китаї кількість смертей від Covid може зрости з приблизно 9000 на день до 25 000 на день пізніше в січні”, - повідомляє видання.

Нагадаємо, у Китаї кількість пацієнтів з COVID-19 зростає кожного дня після того, як Пекін скасував пандемічні обмеження.

Читайте також: