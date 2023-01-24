У США хочуть впровадити щорічну вакцинацію проти коронавірусу - Reuters

Для здорових дорослих - по одній дозі, для дітей і літніх людей - по дві.

У Сполучених Штатах Америки хочуть впровадити щорічне щеплення проти коронавірусної інфекції. Відповідну ініціативу пропонує Управління з контролю за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA).

Про це пише Reuters.

Щеплення хочуть робити здоровим дорослим 1 дозою останньої оновленої вакцини. Водночас дітям, людям похилого віку та особам з ослабленим імунітетом хочуть робити по 2 щеплення на рік. FDA попросило групу радників розглянути таку можливість.

Окрім цього, Управління пропонує оновлювати вакцину відповідно до циркуляції штамів коронавірусу подібно до того, як щорічно змінюються штами для щеплень проти грипу.

Нагадаємо, у вівторок, 24 січня, в Україні зафіксували перший випадок зараження новим підвидом штаму Omicron XBB.1.5, неофіційна назва "Кракен". Інфікувалася людина із Сумської області.

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