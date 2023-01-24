В Україні зафіксували перший випадок зараження новим штамом коронавірусу "Кракен": що відомо

Найбільш небезпечним цей варіант коронавірусу є для людей похилого віку та людей з ослабленим імунітетом.

У вівторок, 24 січня, в Україні зафіксували перший випадок зараження новим підвидом штаму Omicron XBB.1.5, або іншими словами "Кракен".

Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я.

Також читайте Уже в 29 країнах і в Росії виявили новий небезпечний штам коронавірусу: чи є він в Україні

За даними МОЗ, випадок захворювання новим підвидом коронавірусу був зафіксований у Сумській області. Зазначається, що людина, яка інфікувалася, не пройшла курс вакцинації проти коронавірусу.

За інформацією Всесвітньої організації охорони здоров'я, "Кракен" не має специфічних мутацій, які б могли робити його більш небезпечним, ніж інші субваріанти. Тим не менш, порівняно з попередніми субваріантами, XBB.1.5 найбільш ефективно ухиляється від імунної відповіді людини та здатний викликати серйозні захворювання у людей похилого віку та людей з ослабленим імунітетом.

Технічна консультативна група ВООЗ з еволюції вірусу повідомила, що від 22 жовтня 2022 р. по 11 січня 2023 р. у 38 країнах було зареєстровано 5 288 випадків, викликаних Omicron XBB.1.5. Більшість із цих випадків реєструвались у Сполучених Штатах Америки (82,2 %), Великобританії (8,1 %) і Данії (2,2 %).

Нагадаємо, раніше повідомляли результати дослідження, що COVID-19 робить з нашими психікою та сном.

Грип та коронавірус під час війни не зникли - Ігор Кузін

Читайте також: