У США скасовують надзвичайний стан через COVID-19

11 травня 2023 року в США скасують надзвичайний стан через COVID-19.

Про це пише Reuters.

У понеділок в адміністрації президента Джо Байдена заявили що припинять оголошення надзвичайної ситуації щодо COVID-19 11 травня, майже через три роки після того, як Сполучені Штати запровадили широкі пандемічні заходи для стримування поширення хвороби.

Нагадаємо, у вівторок, 24 січня, в Україні зафіксували перший випадок зараження новим підвидом штаму Omicron XBB.1.5, неофіційна назва "Кракен". Інфікувалася людина із Сумської області. Раніше ми розповідали, які його симптоми, особливості та наскільки він небезпечний.

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