Категорія
Коронавірус
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У США скасовують надзвичайний стан через COVID-19

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
130
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У США скасовують надзвичайний стан через COVID-19

Фото: Associated Press

В Америці скасують обмеження через коронавірус.

11 травня 2023 року в США скасують надзвичайний стан через COVID-19.

Про це пише Reuters. 

У понеділок в адміністрації президента Джо Байдена заявили що припинять оголошення надзвичайної ситуації щодо COVID-19 11 травня, майже через три роки після того, як Сполучені Штати запровадили широкі пандемічні заходи для стримування поширення хвороби.

Нагадаємо, у вівторок, 24 січня, в Україні зафіксували перший випадок зараження новим підвидом штаму Omicron XBB.1.5, неофіційна назва "Кракен". Інфікувалася людина із Сумської області. Раніше ми розповідали, які його симптоми, особливості та наскільки він небезпечний.

Читайте також:

Грип та коронавірус під час війни не зникли - Ігор Кузін

Грип та коронавірус під час війни не зникли - Ігор Кузін

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Коронавірус
Дата публікації
Перегляди
130
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація