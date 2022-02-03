"Став домінуючим": "Омікрон" добрався до Херсонської області 

У регіоні виявлено штам коронавірусу "Омікрон".

У Херсонській області стрімко зростає рівень захворюваності на COVID-19 і саме через штам "Омікрон".

Про це на своїй сторінці у Facebook написав головний санітарний лікар Херсонської області Юрій Ромаскевич.

"За результатами секвенування надісланих до референс-лабораторії зразків в області виявлено циркуляцію штаму"Омікрон". З 30 ПЛР-зразків 29 дали позитивний результат саме на цей штам, що свідчить не лише про його циркуляцію, але й про те, що він став домінуючим", - зазначив Юрій Ромаскевич.

Омікрон в Україні: чи готові лікарні до нової хвилі та як розвиватиметься ситуація надалі

Нагадаємо, в Україні станом на 31 січня COVID-штам "Омікрон" виявлено вже в 20 областях. Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Житомирській, Чернівецькій, Тернопільській областях та місті Києві.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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